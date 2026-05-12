У России нет условий для диалога с ЕС по Украине, заявил Грушко - РИА Новости, 12.05.2026
12:44 12.05.2026
У России нет условий для диалога с ЕС по Украине, заявил Грушко

Грушко: ЕС упустил шанс стать миротворцем в украинском кризисе

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У России нет условий для диалога с ЕС по украинскому урегулированию, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
  • По его словам, Брюссель упустил шанс стать миротворцем в кризисе на Украине, хотя имел такую возможность в рамках Минских соглашений.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. У России нет условий по вопросу диалога с ЕС по украинскому урегулированию, но Брюссель сам упустил шанс стать миротворцем в кризисе на Украине, рассказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
"У нас нет никаких условий для диалога с Евросоюзом, но дело в том, что Евросоюз находился в центре украинского кризиса с самого начала", - сказал он журналистам.
Грушко подчеркнул, что Брюссель при этом создал украинский кризис своими руками, хотя имел уникальную возможность сыграть роль миротворца в рамках Минских соглашений.
В миреРоссияБрюссельУкраинаАлександр ГрушкоЕвросоюз
 
 
