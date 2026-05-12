Рейтинг@Mail.ru
"Сармат" поменяет баланс сил ядерного сдерживания, заявили в Госдуме - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 12.05.2026
"Сармат" поменяет баланс сил ядерного сдерживания, заявили в Госдуме

Кравченко: "Сармат" поменяет баланс сил ядерного сдерживания в геополитике

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания ракетного комплекса "Сармат"
Испытания ракетного комплекса Сармат - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания ракетного комплекса "Сармат"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы России Денис Кравченко заявил, что ракетный комплекс "Сармат" существенно изменит баланс сил ядерного сдерживания в мировой геополитике.
  • По словам Кравченко, успешный пуск ракеты подтверждает высочайший уровень отечественной инженерной школы, научной мысли и производственной культуры.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетный комплекс "Сармат" существенно поменяет баланс сил ядерного сдерживания в мировой геополитике, заявил депутат Госдумы РФ, член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" Денис Кравченко.
Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новой ракеты. Задача пуска была выполнена, подтверждены правильность технических и конструкторских решений и реализуемость заданных характеристик.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Путин рассказал о дальности полета ракеты "Сармат"
Вчера, 16:43
"Этот ракетный комплекс, построенный на совершенно новых принципах, существенно меняет баланс сил ядерного сдерживания, влияющего на мировую геополитику", - сказал журналистам Кравченко.
Он отметил, что за последние годы тысячи людей провели огромную работу, для создания "Сармата" были задействованы крупнейшие предприятия и ведущие трудовые коллективы "России".
По словам депутата, успешный пуск новой ракеты, это не просто очередной этап в развитии Вооружённых Сил РФ, а важнейшее достижение, подтверждающее высочайший уровень отечественной инженерной школы, научной мысли и производственной культуры.
"Мы в партии "Единая Россия" уверены, что постановка ракетного комплекса на боевое дежурство приведет к существенному повышению стратегической безопасности и обороноспособности нашей страны. Поздравляю родной для меня коллектив, Госкорпорацию "Роскосмос", в которой я достаточно продолжительное время работал, нашу страну, всех инженеров, конструкторов, специалистов и рабочих, причастных к этому эпохальному событию", - добавил Кравченко.
Испытания ракетного комплекса Сармат - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Опубликованы кадры испытательного пуска ракеты "Сармат"
Вчера, 16:59
 
БезопасностьРоссияДенис КравченкоСергей КаракаевВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФРакетные войска стратегического назначения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала