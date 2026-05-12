"Сармат" поменяет баланс сил ядерного сдерживания, заявили в Госдуме

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетный комплекс "Сармат" существенно поменяет баланс сил ядерного сдерживания в мировой геополитике, заявил депутат Госдумы РФ, член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" Денис Кравченко.
Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новой ракеты. Задача пуска была выполнена, подтверждены правильность технических и конструкторских решений и реализуемость заданных характеристик.
"Этот ракетный комплекс, построенный на совершенно новых принципах, существенно меняет баланс сил ядерного сдерживания, влияющего на мировую геополитику", - сказал журналистам Кравченко.
Он отметил, что за последние годы тысячи людей провели огромную работу, для создания "Сармата" были задействованы крупнейшие предприятия и ведущие трудовые коллективы "России".
По словам депутата, успешный пуск новой ракеты, это не просто очередной этап в развитии Вооружённых Сил РФ, а важнейшее достижение, подтверждающее высочайший уровень отечественной инженерной школы, научной мысли и производственной культуры.
"Мы в партии "Единая Россия" уверены, что постановка ракетного комплекса на боевое дежурство приведет к существенному повышению стратегической безопасности и обороноспособности нашей страны. Поздравляю родной для меня коллектив, Госкорпорацию "Роскосмос", в которой я достаточно продолжительное время работал, нашу страну, всех инженеров, конструкторов, специалистов и рабочих, причастных к этому эпохальному событию", - добавил Кравченко.