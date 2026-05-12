Госдума 14 мая обсудит увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов

Работники, привлекаемые к сверхурочной работе, будут обязаны проходить ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры перед началом сверхурочной работы.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госдума в четверг, 14 мая, рассмотрит во втором чтении правительственный законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов, сообщил РИА Новости источник.

« "Пленарное заседание 14 мая. В повестку также включены законопроекты: о регулировании сверхурочной работы – второе чтение", - рассказал собеседник агентства.

Законопроектом предлагается внести комплексные изменения в трудовое законодательство Российской Федерации, предусматривающие: установление возможности увеличения продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год, в случае если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

Законопроектом также предусматривается установление единого порядка оплаты труда сверхурочной работы с учетом рабочего времени исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на смену - до 120 часов: первые два часа - с коэффициентом 1,5, последующие часы - с коэффициентом 2, начиная со 121-го часа - с коэффициентом 2.

При этом, как подчеркивается в документах, конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором или соглашением, а по желанию работника вместо повышенной оплаты сверхурочная работа может компенсироваться.

Проектом расширяется и перечень оснований расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей в части совершения хищения по месту работы.

Предлагается также ввести электронный кадровый документооборот в отношении документов о прохождении работниками инструктажей, в том числе по охране труда.

Также проектом устанавливается увеличение предельной численности работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры у субъектов малого бизнеса - с 35 до 70 человек - и снятие запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Внесенным законопроектом предусматривается возможность направления уведомления работникам об их увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде посредством цифровой платформы "Работа в России".