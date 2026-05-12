Рейтинг@Mail.ru
Госдума 14 мая обсудит увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 12.05.2026
Госдума 14 мая обсудит увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов

Госдума 14 мая обсудит увеличение лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума 14 мая рассмотрит законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год.
  • Законопроект предусматривает установление единого порядка оплаты сверхурочной работы с учетом рабочего времени.
  • Работники, привлекаемые к сверхурочной работе, будут обязаны проходить ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры перед началом сверхурочной работы.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госдума в четверг, 14 мая, рассмотрит во втором чтении правительственный законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов, сообщил РИА Новости источник.
«
"Пленарное заседание 14 мая. В повестку также включены законопроекты: о регулировании сверхурочной работы – второе чтение", - рассказал собеседник агентства.
Работа пожарно-спасательного центра - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Юрист рассказал, когда можно привлечь сотрудника к сверхурочной работе
26 марта, 14:24
Законопроектом предлагается внести комплексные изменения в трудовое законодательство Российской Федерации, предусматривающие: установление возможности увеличения продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год, в случае если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении.
Законопроектом также предусматривается установление единого порядка оплаты труда сверхурочной работы с учетом рабочего времени исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на смену - до 120 часов: первые два часа - с коэффициентом 1,5, последующие часы - с коэффициентом 2, начиная со 121-го часа - с коэффициентом 2.
При этом, как подчеркивается в документах, конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором или соглашением, а по желанию работника вместо повышенной оплаты сверхурочная работа может компенсироваться.
Проектом расширяется и перечень оснований расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей в части совершения хищения по месту работы.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Суд в России признал незаконным увольнение под психологическим давлением
11 марта, 03:46
Предлагается также ввести электронный кадровый документооборот в отношении документов о прохождении работниками инструктажей, в том числе по охране труда.
Также проектом устанавливается увеличение предельной численности работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры у субъектов малого бизнеса - с 35 до 70 человек - и снятие запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.
Внесенным законопроектом предусматривается возможность направления уведомления работникам об их увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде посредством цифровой платформы "Работа в России".
Одновременно в целях обеспечения сохранения здоровья работников проектом предусматриваются дополнительные гарантии для работников, привлекаемых к сверхурочной работе, в части обязательности прохождения ими ежегодной диспансеризации с правом на освобождение от работы на один рабочий день с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, а также медицинских осмотров перед началом сверхурочной работы.
Врач осматривает пациента - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Юрист рассказала, можно ли вызвать на работу сотрудника с больничного
24 марта, 07:39
 
Госдума РФОбществоРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала