В Госдуме предложили создать "Зеленую карту" для волонтеров

17:03 12.05.2026
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" предложили создать для волонтеров "Зеленую карту" с накоплением баллов.
  • Баллы будут начисляться за участие в мероприятиях, прошедших предварительную регистрацию и верификацию.
  • Накопленные баллы можно будет использовать для бесплатного или льготного посещения кино, музеев, театров и других учреждений.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать для волонтеров "Зеленую карту" с накоплением баллов, которые можно потратить на посещение музеев и кино.
Обращение с соответствующим предложением в адрес главы Минэкономразвития России Максима Решетникова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания федерального механизма "Зеленая карта" — цифровой карты участника экологических и социальных проектов, позволяющей накапливать баллы за подтвержденное участие в общественно полезной деятельности и использовать их для бесплатного или льготного посещения кино, музеев, театров, выставок, концертных залов, домов культуры и иных учреждений", - сказано в обращении.
Инициативой предусматривается начисление баллов за участие в мероприятиях, прошедших предварительную регистрацию и верификацию через единую информационную систему в сфере развития добровольчества, платформу ДОБРО.РФ, "Госуслуги" либо региональные цифровые сервисы.
Депутаты уточнили, что к таким мероприятиям могут относиться уборка общественных территорий, лесных и прибрежных зон, экологические акции, высадка деревьев, помощь приютам для животных, участие в социальных проектах, помощь пожилым гражданам и людям с инвалидностью, благотворительные и просветительские мероприятия, а также иные формы общественно полезной деятельности, утвержденные уполномоченными органами.
Кроме того, авторы инициативы попросили поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти совместно с регионами, платформой ДОБРО.РФ, учреждениями культуры и социально ориентированными некоммерческими организациями проработать возможность запуска соответствующего пилотного проекта.
