Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме сравнили слова Каллас о переговорах с юмористической сценкой - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 12.05.2026
В Госдуме сравнили слова Каллас о переговорах с юмористической сценкой

Шеремет сравнил слова Каллас о переговорах с Россией с юмористической сценкой

© REUTERS / Yves HermanКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Кая Каллас
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава европейской внешнеполитической службы Кая Каллас допустила, что может стать переговорщиком от ЕС в будущем диалоге с Россией.
  • Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил слова Каллас о переговорах с юмористической сценкой.
  • Шеремет считает, что реакция Каллас продиктована страхом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил с юмористической сценкой слова главы европейской внешнеполитической службы Каи Каллас о желании стать переговорщиком в возможном диалоге ЕС с Россией.
Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Российской Федерацией.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
"Трясет от злости": в ЕС рассказали об истерике Каллас после слов Путина
Вчера, 04:04
«
"Поведение быстро регрессирующей русофобки Каллас сегодня очень похоже на юмористическую сценку, разыгранную перед приемной комиссией, в исполнении российской артистки Елены Воробей с емким названием "Ну возьмите меня", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, реакция Каллас продиктована страхом.
«
"Она боится держать ответ перед народом за свои дилетантские антиевропейские решения, ведущие ЕС к полной деградации и забвению на пыльной обочине истории. Поэтому горе-политик пытается казаться нужной и хочет запрыгнуть на подножку последнего вагона уходящего поезда возможностей", - сказал депутат.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Захарова высказалась о возможном участии Каллас в диалоге с Россией
11 мая, 20:43
 
Кайя КалласЕвросоюзГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала