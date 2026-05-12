Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава европейской внешнеполитической службы Кая Каллас допустила, что может стать переговорщиком от ЕС в будущем диалоге с Россией.
- Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил слова Каллас о переговорах с юмористической сценкой.
- Шеремет считает, что реакция Каллас продиктована страхом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил с юмористической сценкой слова главы европейской внешнеполитической службы Каи Каллас о желании стать переговорщиком в возможном диалоге ЕС с Россией.
Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Российской Федерацией.
«
"Поведение быстро регрессирующей русофобки Каллас сегодня очень похоже на юмористическую сценку, разыгранную перед приемной комиссией, в исполнении российской артистки Елены Воробей с емким названием "Ну возьмите меня", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, реакция Каллас продиктована страхом.
«
"Она боится держать ответ перед народом за свои дилетантские антиевропейские решения, ведущие ЕС к полной деградации и забвению на пыльной обочине истории. Поэтому горе-политик пытается казаться нужной и хочет запрыгнуть на подножку последнего вагона уходящего поезда возможностей", - сказал депутат.