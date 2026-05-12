04:12 12.05.2026
В Госдуме предложили предоставлять госуслуги в отделениях Соцфонда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил расширить перечень мест предоставления государственных и муниципальных услуг, добавив к ним отделения Социального фонда России, что позволит гражданам получать необходимые услуги не только в МФЦ, но и в территориальных органах фонда.
Законопроект о внесении таких изменений направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается внести изменение,… предусматривающее наделение органов государственной власти субъекта Российской Федерации новым полномочием, предусматривающим определение высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации уполномоченного органа для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как отмечается, законопроект разработан в целях оптимизации механизма реализации гражданами прав на получение государственных и муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств субъектов РФ.
В сопроводительных документах Нилов уточнил, что при этом лидирующие позиции среди регионов по качеству предоставления таких услуг через систему межведомственного электронного взаимодействия занимает Чечня, где жители могут подать запрос и получить результат в любом МФЦ или органе исполнительной власти на территории республики независимо от места официальной регистрации.
Учитывая положительный опыт, законопроектом предлагается внести изменение, предусматривающее, что высший исполнительный орган региона сможет определить уполномоченный орган для предоставления госуслуг, отличный от поименованных в законе, при условии заключения соответствующих соглашений о наделении полномочиями.
Одновременно законопроектом вносится изменение, которым на Соцфонд возлагается функция по организации предоставления иных государственных и муниципальных услуг в части приема заявлений граждан, консультационной помощи, взаимодействия с госорганами и передачи результатов заявителям. Это возможно при условии заключения Соцфондом с высшими исполнительными органами субъектов РФ соглашений о наделении соответствующими полномочиями.
Принятие законопроекта, по мнению автора, позволит сделать более удобной процедуру обращения граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг, получения консультационной помощи и результатов их предоставления.
