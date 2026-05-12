В ГД рассказали, кто может вернуть деньги за проценты по ипотеке

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россияне могут вернуть от 390 до 660 тысяч рублей за проценты по ипотеке в 2026 году, если их официальный доход облагается НДФЛ, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Сегодня за ипотечные проценты можно вернуть от 390 до 660 тысяч рублей", - сказал Свищев.

Парламентарий пояснил, что лимит налогового вычета по ипотечным процентам составляет три миллиона рублей. По его словам, возврату подлежит налог, который был уплачен с этой суммы по действующей налоговой ставке, в зависимости от уровня дохода граждан ставка НДФЛ варьируется от 13 до 22%, именно от этого процента и зависит размер возврата.

"Если ваш годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей и вы платите НДФЛ по ставке 13%, вы сможете получить 390 тысяч рублей. Если ваш годовой доход превышает 50 миллионов рублей и вы платите налог по ставке 22%, вы сможете получить 660 тысяч рублей. В любом случае это существенная сумма, которая погасит часть вашей ипотечной нагрузки", - отметил он.

Свищев подчеркнул, что право на налоговый вычет есть у всех, у кого официальный доход облагается НДФЛ, ограничений по срокам нет. Он уточнил, что подать заявление можно и через год после покупки, и через пять лет, и даже если ипотека закрыта и квартира продана, однако действует правило: налог можно вернуть только за три года, предшествующих году подачи декларации, в 2026 году россияне вправе подать заявление за 2025, 2024 и 2023 год.

"Для оформления вычета потребуется: паспорт и ИНН, декларация 3-НДФЛ за каждый год, за который оформляется вычет, справка о доходах (2-НДФЛ), копия договора ипотеки и договора купли-продажи жилья, справка банка об уплаченных процентах и заявление на возврат налога", - добавил он.

Депутат сообщил, что самым удобным способом оформления налогового вычета в 2026 году является упрощенный порядок через личный кабинет налогоплательщика.