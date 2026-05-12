16:15 12.05.2026
В Волгоградской области главу района осудили условно за гибель сотрудника

Суд. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главу Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля осудили по делу о превышении полномочий, повлекшем гибель сотрудника администрации.
  • Ивану Гелю назначено три года условно с испытательным сроком два года и лишение права заниматься определенной деятельностью на два года.
  • Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
ВОЛГОГРАД, 12 мая – РИА Новости. Суд приговорил главу Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля к 3 годам условно по делу о превышении полномочий, повлекшем гибель сотрудника администрации, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Гель стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) после степного пожара летом 2022 года. По версии следствия, глава района направил на тушение огня сотрудников администрации без специальной подготовки. Во время пожара один их них погиб, еще несколько - пострадали. Судебный процесс продолжался несколько лет, при этом Гель до сих пор остается главой района.
"Гелю назначено три года условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях, на срок два года", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что приговор в силу не вступил и может быть обжалован.
