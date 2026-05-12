Каллас: в ЕС не понимают, почему не растет оборонная промышленность

БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Оборонная промышленность в ЕС не наращивает производство, несмотря на все меры по стимуляции, в Брюсселе не понимают почему, заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания министров обороны стран Евросоюза.

"Мы обсудим оборонную промышленность…, потому что, на самом деле, мы видим проблему, министры обороны подталкивают страны к тому, чтобы у них было много возможностей, но оборонная промышленность не наращивает свое производство и не ускоряется, поэтому нам нужно понять, в чем проблема", - заявила она.