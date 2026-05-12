Москалькова рассказала Путину об "угнанных" в Европу детях из ДНР
15:13 12.05.2026
Москалькова рассказала Путину об "угнанных" в Европу детях из ДНР

© РИА Новости / Мария Девахина | Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москалькова рассказала Путину о случаях "угона" детей из ДНР в Европу.
  • Дети были вывезены через Львов в Австрию, где их нашли благодаря усилиям российских, турецких и австрийских омбудсменов.
  • Москалькова отметила, что детей удалось вернуть обратно.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что два года назад получила обращение от жительниц ДНР, детей которых "угнали" в Австрию.
"У нас был уникальный случай два года назад, когда ко мне обратились донецкие мамы о том, что их детей угнали в Германию (по их мнению - ред.). Я не могла поверить, что такая история возможна", - сказала она.
Москалькова отметила, что при наступлении в регионе российских войск ВСУ начали занимать под опорные пункты школы, детские сады и интернаты.
"Детей вывозили через Львов, в данном случае в Австрию, где мы нашли детей этих двух матерей, и с помощью нашего министерства иностранных дел, с помощью турецкого и австрийского омбудсменов вернули этих детей сюда", - добавила омбудсмен.
РоссияАвстрияДонецкая Народная РеспубликаТатьяна МоскальковаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
