Рейтинг@Mail.ru
"Трясет от злости": в ЕС рассказали об истерике Каллас после слов Путина - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 12.05.2026 (обновлено: 10:25 12.05.2026)
"Трясет от злости": в ЕС рассказали об истерике Каллас после слов Путина

Христофору: Каллас предложила стать посредником в диалоге с Россией от отчаяния

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что Кая Каллас предложила себя в качестве переговорщика от ЕС в диалоге с Россией от отчаяния.
  • Эксперт считает, что ЕС настолько долго и упорно саботировал переговоры, что теперь попытки Каллас выглядят заведомо не внушающими доверия.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас предложила себя в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией от отчаяния, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Каллас трясет от злости, ведь Путин ее просто переиграл своей идеей со Шредером (с назначением посредником в переговорах экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера) и теперь она вынуждена сама просить об участии в переговорах. Это просто жалко", — сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Захарова высказалась о возможном участии Каллас в диалоге с Россией
Вчера, 20:43
По словам эксперта, ЕС настолько долго и упорно саботировал переговоры, что теперь попытки Каллас выглядят заведомо не внушающими доверия.
"Кого вы теперь назначите, евробюрократы? У вас был (экс-премьер Венгрии. — Прим. ред.) Орбан, но вы убрали его. Так кто же у вас остался, кого вы отправите?" — поинтересовался журналист.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Каллас хочет помешать завершению украинского конфликта, считает Слуцкий
Вчера, 23:59
Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Москвой. При этом она неоднократно допускала антироссийскую риторику.
Владимир Путин, отвечая в субботу на вопросы журналистов, назвал предпочтительной кандидатурой экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но отметил, что европейцы сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Президент России подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Каллас рассказала о подготовке нового пакета антироссийских санкций
Вчера, 17:59
 
В миреРоссияГерманияМоскваКайя КалласВладимир ПутинГерхард ШредерЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала