МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас предложила себя в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией от отчаяния, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам эксперта, ЕС настолько долго и упорно саботировал переговоры, что теперь попытки Каллас выглядят заведомо не внушающими доверия.
"Кого вы теперь назначите, евробюрократы? У вас был (экс-премьер Венгрии. — Прим. ред.) Орбан, но вы убрали его. Так кто же у вас остался, кого вы отправите?" — поинтересовался журналист.
Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Москвой. При этом она неоднократно допускала антироссийскую риторику.
Владимир Путин, отвечая в субботу на вопросы журналистов, назвал предпочтительной кандидатурой экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но отметил, что европейцы сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Президент России подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.