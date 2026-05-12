Отмена права вето стала бы началом конца ЕС, заявил Фицо - РИА Новости, 12.05.2026
22:45 12.05.2026
Отмена права вето стала бы началом конца ЕС, заявил Фицо

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
  • Фицо заявил, что отмена права вето стала бы началом конца Европейского союза.
  • Это право является для Словакии принципиальным вопросом.
  • Идеи отказа от единогласия и перехода к голосованию большинством вызывают споры внутри ЕС.
БРАТИСЛАВА, 12 мая - РИА Новости. Отмена права вето стала бы началом конца Европейского союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Фицо во вторник в Братиславе встретился с еврокомиссаром по расширению ЕС Мартой Кос.
"Дискуссия была и о сохранении права вето в политике, которая определена в соглашении Европейского союза, включая совместную внешнюю политику и политику безопасности… Отмена права вето в основных вопросах Европейского союза, по мнению Роберта Фицо, была бы началом конца Союза", - говорится в сообщении на официальной странице словацкого премьера в социальной сети Facebook * во вторник.
По словам Фицо, сохранение права вето в ЕС является для Словакии принципиальным вопросом.
Идеи отказа от единогласия и перехода к голосованию большинством вызывают споры внутри ЕС. Критики таких предложений указывают на то, что подобная реформа может лишить отдельные государства возможности блокировать решения, противоречащие их национальным интересам, и усилить доминирование крупных стран внутри ЕС.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
