Отмена права вето стала бы началом конца ЕС, заявил Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фицо заявил, что отмена права вето стала бы началом конца Европейского союза.
- Это право является для Словакии принципиальным вопросом.
- Идеи отказа от единогласия и перехода к голосованию большинством вызывают споры внутри ЕС.
БРАТИСЛАВА, 12 мая - РИА Новости. Отмена права вето стала бы началом конца Европейского союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Фицо во вторник в Братиславе встретился с еврокомиссаром по расширению ЕС Мартой Кос.
"Дискуссия была и о сохранении права вето в политике, которая определена в соглашении Европейского союза, включая совместную внешнюю политику и политику безопасности… Отмена права вето в основных вопросах Европейского союза, по мнению Роберта Фицо, была бы началом конца Союза", - говорится в сообщении на официальной странице словацкого премьера в социальной сети Facebook * во вторник.
По словам Фицо, сохранение права вето в ЕС является для Словакии принципиальным вопросом.
Идеи отказа от единогласия и перехода к голосованию большинством вызывают споры внутри ЕС. Критики таких предложений указывают на то, что подобная реформа может лишить отдельные государства возможности блокировать решения, противоречащие их национальным интересам, и усилить доминирование крупных стран внутри ЕС.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
