Каллас рассказала о разблокировке миллиардов евро для Украины из фонда ЕС

18:24 12.05.2026 (обновлено: 19:59 12.05.2026)
Каллас рассказала о разблокировке 6,6 млрд евро для Украины из фонда ЕС

Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министры обороны стран ЕС поддержали разблокировку 6,6 миллиарда евро для Украины из Европейского фонда мира (EPF).
  • Каллас заявила, что будут предложены варианты, как можно разблокировать средства.
БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости​​. Министры обороны стран ЕС поддержали разблокировку 6,6 миллиарда евро для Украины из Европейского фонда мира (EPF), будут предложены варианты того, как это можно сделать, заявила во вторник глава евродипломатии Кая Каллас.
Ранее Венгрия блокировала выделение из EPF Украине этих средств, на которые Киев, как предполагается, закупит вооружения.
"Министры также обсудили 6,6 миллиарда евро, заблокированные в EPF, и выразили четкую поддержку того, чтобы задействовать эти средства. Мы выдвинем предложения на этот счет", - сказала Каллас в ходе брифинга в Брюсселе.​
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ.
