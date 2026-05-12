Каллас рассказала о разблокировке миллиардов евро для Украины из фонда ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Министры обороны стран ЕС поддержали разблокировку 6,6 миллиарда евро для Украины из Европейского фонда мира (EPF), будут предложены варианты того, как это можно сделать, заявила во вторник глава евродипломатии Кая Каллас.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ.