23:35 12.05.2026
Ермак с февраля 2022 года выезжал с Украины 86 раз, заявила прокурор САП

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокурор САП заявила, что Ермак выезжал с Украины 86 раз с февраля 2022 года.
  • У него есть украинский загранпаспорт и четыре дипломатических.
  • У экс-чиновника достаточно возможностей, чтобы скрываться от органов досудебного расследования, отмети прокурор.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. У бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, которого обвиняют в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом, есть четыре дипломатических паспорта, а за период конфликта на Украине он выезжал за границу 86 раз, заявила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во вторник во время заседания суда по избранию меры пресечения Ермаку.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины приступил во вторник к избранию меры пресечения Ермаку. Ранее во вторник руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
Во время обоснования меры пресечения Ермаку, прокурор САП отметила, что у экс-чиновника достаточно возможностей, чтобы скрываться от органов досудебного расследования.
"Он имеет паспорт гражданина Украины для выезда за границу и четыре дипломатических паспорта, самый свежий из которых действителен до 2030 года. В период с 24 февраля 2022 до 20 ноября 2025 года пересекал государственную границу 86 раз. Более поздняя информация у стороны обвинения отсутствует, поскольку сведения о пересечении им государственной границы были удалены из системы "Аркан"", - сообщила прокурор САП на заседании суда.
В понедельник САП Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
