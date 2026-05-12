Ермак назвал обвинения необоснованными

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал предъявленные ему обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом необоснованными и заверил, что остается на Украине.

По его словам, в последние месяцы шло публичное давление на правоохранительные органы с требованием предъявить ему обвинения. Он отметил, что остается на Украине и намерен продолжить вести адвокатскую деятельность.