Ермак назвал обвинения необоснованными

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал предъявленные ему обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом необоснованными и заверил, что остается на Украине.
Ранее во вторник Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приступил к избранию меры пресечения для Ермака. Заседание будет продолжено в среду. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко сообщил, что САП будет просить взять под стражу бывшего руководителю офиса Зеленского с возможностью внесения залога в 4,1 миллиона долларов.
"Предъявление обвинений является необоснованным… Буду защищать свои права, свое имя и свою репутацию исключительно в рамках законов Украины. Я открыт ко всем процессуальным действиям", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Он также добавил, что вместе с адвокатами знакомится с материалами дела.
По его словам, в последние месяцы шло публичное давление на правоохранительные органы с требованием предъявить ему обвинения. Он отметил, что остается на Украине и намерен продолжить вести адвокатскую деятельность.
В понедельник САП сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.