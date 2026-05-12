15:37 12.05.2026 (обновлено: 16:11 12.05.2026)
САП потребовала арестовать Ермака

© REUTERS / Alina SmutkoАндрей Ермак в суде. 12 мая 2026
Андрей Ермак в суде. 12 мая 2026
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины ходатайствует об аресте экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
  • Также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины ходатайствует об аресте экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, об этом заявил глава ведомства Александр Якименко.
"Прокуратура будет просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказал он на брифинге руководителей НАБУ и САП.
Вместе в этим предлагается назначить Ермаку залог в размере 180 миллионов гривен.
Накануне Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Сегодня НАБУ и САП сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Ермака уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
Андрей ЕрмакУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреКиевская областьАлександр ЯкименкоСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
