Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады назвал дело Ермака процессом перераспределения власти - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 12.05.2026
Экс-депутат Рады назвал дело Ермака процессом перераспределения власти

Килинкаров назвал дело Ермака процессом перераспределения власти на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров назвал следственные действия в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака частью внутриполитического процесса перераспределения власти на Украине.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Следственные действия в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака – это часть внутриполитического процесса перераспределения власти на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет о Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
На Украине предъявили обвинения еще шести фигурантам дела Ермака
Вчера, 13:01
“Нам так кажется, что на самом деле, может быть, это американцы там каким-то образом влияют, чтобы оказать давление. Все может оказаться довольно просто – это внутренний процесс перераспределения власти, ресурсов, потоков и всего остального. Я не исключаю такой момент”, - сказал собеседник агентства.
Как отметил экс-депутат, НАБУ и САП – это в большей степени инструменты влияния на Киев европейских глобалистов, нежели Вашингтона. По его словам, на Украине свои интересы они реализуют через группу олигарха Виктора Пинчука, которая стремится стать "альтернативным центром принятия решений”.
Ермак покинул должность главы офиса Зеленского в ноябре 2025 года на фоне масштабного коррупционного скандала в украинской энергетике. Как обращает внимание Килинкаров, по закону профильные ведомства должны были в тот же момент вручить ему подозрение в коррупции, чего сделано не было.
“Кто-то на самом деле дозировано вбрасывает определенную информацию, связанную с украинской коррупцией в высших эшелонах власти, и таким образом фактически управляет этим процессом”, - сказал он.
При этом Ермак занимает должность в национальной ассоциации адвокатов Украины. Для его привлечения к ответственности необходимо задействовать генпрокурора, который в свою очередь является человеком Зеленского, обращает внимание Килинкаров. В связи с этим сохраняется вероятность, что вручение подозрения от НАБУ и САП не приведет к практическим результатам, заключил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Зеленский может стать фигурантом уголовного дела на Украине, пишут СМИ
Вчера, 11:51
 
В миреУкраинаКиевВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакСпиридон КилинкаровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала