Экс-депутат Рады назвал дело Ермака процессом перераспределения власти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров назвал следственные действия в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака частью внутриполитического процесса перераспределения власти на Украине.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Следственные действия в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака – это часть внутриполитического процесса перераспределения власти на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет о Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
“Нам так кажется, что на самом деле, может быть, это американцы там каким-то образом влияют, чтобы оказать давление. Все может оказаться довольно просто – это внутренний процесс перераспределения власти, ресурсов, потоков и всего остального. Я не исключаю такой момент”, - сказал собеседник агентства.
Как отметил экс-депутат, НАБУ и САП – это в большей степени инструменты влияния на Киев европейских глобалистов, нежели Вашингтона. По его словам, на Украине свои интересы они реализуют через группу олигарха Виктора Пинчука, которая стремится стать "альтернативным центром принятия решений”.
Ермак покинул должность главы офиса Зеленского в ноябре 2025 года на фоне масштабного коррупционного скандала в украинской энергетике. Как обращает внимание Килинкаров, по закону профильные ведомства должны были в тот же момент вручить ему подозрение в коррупции, чего сделано не было.
“Кто-то на самом деле дозировано вбрасывает определенную информацию, связанную с украинской коррупцией в высших эшелонах власти, и таким образом фактически управляет этим процессом”, - сказал он.
При этом Ермак занимает должность в национальной ассоциации адвокатов Украины. Для его привлечения к ответственности необходимо задействовать генпрокурора, который в свою очередь является человеком Зеленского, обращает внимание Килинкаров. В связи с этим сохраняется вероятность, что вручение подозрения от НАБУ и САП не приведет к практическим результатам, заключил он.