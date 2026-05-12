Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров назвал следственные действия в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака частью внутриполитического процесса перераспределения власти на Украине.

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Следственные действия в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака – это часть внутриполитического процесса перераспределения власти на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом . По информации украинских СМИ, речь идет о Ермаке , который ранее возглавлял офис Зеленского.

“Нам так кажется, что на самом деле, может быть, это американцы там каким-то образом влияют, чтобы оказать давление. Все может оказаться довольно просто – это внутренний процесс перераспределения власти, ресурсов, потоков и всего остального. Я не исключаю такой момент”, - сказал собеседник агентства.

Как отметил экс-депутат, НАБУ и САП – это в большей степени инструменты влияния на Киев европейских глобалистов, нежели Вашингтона . По его словам, на Украине свои интересы они реализуют через группу олигарха Виктора Пинчука , которая стремится стать "альтернативным центром принятия решений”.

Ермак покинул должность главы офиса Зеленского в ноябре 2025 года на фоне масштабного коррупционного скандала в украинской энергетике. Как обращает внимание Килинкаров , по закону профильные ведомства должны были в тот же момент вручить ему подозрение в коррупции, чего сделано не было.

“Кто-то на самом деле дозировано вбрасывает определенную информацию, связанную с украинской коррупцией в высших эшелонах власти, и таким образом фактически управляет этим процессом”, - сказал он.