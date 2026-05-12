В Ереване задержали мужчину, назвавшего Пашиняна предателем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ереване задержали мужчину, назвавшего премьера Пашиняна предателем.
- Инцидент произошел в ереванском районе Шенгавит во время агитационной кампании Пашиняна.
ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Полицейские задержали во вторник в Ереване мужчину, назвавшего премьера Армении Никола Пашиняна предателем, инцидент произошел во время агитационной компании, которую глава кабмина проводит на улицах армянской столицы, сообщает онлайн-издание "Ишханутюн" (Власть).
Отмечается, что инцидент произошел в ереванском районе Шенгавит.
Как видно на опубликованном изданием видео, на мужчину надели наручники и усадили в полицейскую машину.
Другие подробности не приводятся.
Пашинян проводит агиткампанию в преддверии парламентских выборов 7 июня.