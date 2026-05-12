23:24 12.05.2026
Эксперт рассказал о важности испытаний ракеты "Сармат"

Коротченко: успешное испытание МБР «Сармат» спасет Россию от ядерной войны

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Испытания ракетного комплекса "Сармат"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Успешное испытание и заступление на боевое дежурство МБР "Сармат" страхует Россию от большой ядерной войны, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.
  • По словам Коротченко, разработка "Сармата" обеспечивает паритет в стратегической сфере между Россией и тремя ядерными странами: США, Великобританией и Францией.
  • Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Успешное испытание и заступление на боевое дежурство МБР "Сармат" страхует Россию от большой ядерной войны, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"После успешного испытательного пуска и заступления на боевое дежурство в составе РВСН МБР "Сармат", возможности России в области ядерного сдерживания будут по-прежнему эффективны и достаточны для того, чтобы страховать нас от большой ракетно-ядерной войны", - сказал Коротченко.
По его словам, такие разработки позволяют всегда и при любых условиях обеспечивать паритет в стратегической сфере между Россией и противостоящими нам тремя ядерными странами: США, Великобританией и Францией.
Во вторник командующий Российских войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Президент рассказал, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета может превышать 35 тысяч километров. "Сармат" является самым мощным комплексом в мире, суммарная мощность его боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога.
Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года, заявил Каракаев.
БезопасностьРоссияСШАВеликобританияИгорь КоротченкоСергей КаракаевВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначения
 
 
