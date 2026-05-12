© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в Москве выделили более 138 гектаров для инвестиционных проектов

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Москве выделили более 138 гектаров для реализации социальных инвестиционных проектов с 2024 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Город работает над улучшением социальной инфраструктуры, выделяя значительные объемы земли для реализации масштабных инвестиционных проектов в этой сфере. С 2024 года инвесторам и застройщикам было предоставлено более 138 гектаров для реализации 58 социальных МаИП", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что в рамках проектов планируется возвести 16 спортивных объектов, 10 объектов здравоохранения и четыре культурных. Также в городе выделили участки для 26 инвестиционных проектов сферы образования. Также в столице появятся административных здания для социальных и городских служб. Каждый объект сыграет важную роль в повышении качества жизни горожан, обеспечивая им доступ к нужным услугам.

Так, в рамках проектов в Молжаниновском районе Москвы в составе ЖК построят школу на 1575 мест, а в Раменках выделили участок 2,8 гектара на Мосфильмовской улице для многофункционального медицинского объекта, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.