Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве выделили более 138 гектаров для инвестиционных проектов - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 12.05.2026
Ефимов: в Москве выделили более 138 гектаров для инвестиционных проектов

Ефимов: в Москве выделили более 138 гектаров земли для инвестиционных проектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Москве выделили более 138 гектаров для реализации социальных инвестиционных проектов с 2024 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город работает над улучшением социальной инфраструктуры, выделяя значительные объемы земли для реализации масштабных инвестиционных проектов в этой сфере. С 2024 года инвесторам и застройщикам было предоставлено более 138 гектаров для реализации 58 социальных МаИП", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Ефимов: более 1,4 млн "квадратов" построят в Москве по 18 проектам КРТ
Вчера, 11:09
В сообщении указывается, что в рамках проектов планируется возвести 16 спортивных объектов, 10 объектов здравоохранения и четыре культурных. Также в городе выделили участки для 26 инвестиционных проектов сферы образования. Также в столице появятся административных здания для социальных и городских служб. Каждый объект сыграет важную роль в повышении качества жизни горожан, обеспечивая им доступ к нужным услугам.
Так, в рамках проектов в Молжаниновском районе Москвы в составе ЖК построят школу на 1575 мест, а в Раменках выделили участок 2,8 гектара на Мосфильмовской улице для многофункционального медицинского объекта, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении архитектурной концепции школы и детсада, расположенных в Москворечье-Сабурове.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала