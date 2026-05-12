Главред "Дождя"* Дзядко** получил заочный срок

Краткий пересказ от РИА ИИ Главред "Дождя"* Дзядко** получил заочный приговор по двум статьям УК РФ.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко** заочно приговорен к 8 годам по обвинению в распространении фейков о ВС РФ и неисполнении обязанностей иноагента, сообщает столичная прокуратура.

"С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Дзядко ** к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов… сроком на 4 года", - говорится на платформе " Макс " ведомства.

Дзядко** признан виновным по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, а также по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти.

Установлено, что Дзядко**, находясь за пределами РФ, в 2022 году руководствуясь мотивом политической ненависти, разместил для просмотра неограниченного числа пользователей в своем персональном канале одного из мессенджеров две публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.

Кроме того, журналист был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в декабре 2024 года неоднократно распространял материалы в сети без плашки.

В 2025 году РИА Новости сообщали в Головинском суде Москвы , что суд заочно выдал санкцию на арест главреда "Дождя"* Тихона Дзядко** по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента. Журналист был объявлен в розыск.

*СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России