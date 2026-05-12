В Брянской области мирный житель пострадал при атаке дрона по машине

ТУЛА, 12 мая – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате удара дрона по движущемуся автомобилю в селе Кистер Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в мессенджере "Макс".

"ВСУ атаковали FPV – дронами село Кистер Погарского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчину доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.
