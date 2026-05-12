Специальная военная операция на Украине
 
14:38 12.05.2026 (обновлено: 15:21 12.05.2026)
Дрон ВСУ ударил по коммунальщикам в Алешках, погиб один человек

Дрон ВСУ ударил по коммунальному предприятию в Алешках, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал сотрудников коммунальной службы в Алешках.
  • Одна женщина погибла, еще шесть человек получили ранения.
  • Всего в период с 9 по 12 мая от обстрелов противника погибли двое, пострадали восемь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Сотрудница коммунальной службы погибла при ударе украинского БПЛА в Алешках, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Дрон атаковал сотрудников МБУ "ЖКХ и благоустройство", которые проводили работы по уборке территории, ранения получили шесть человек", — написал он на платформе "Макс".
Уточняется, что двое из них находятся в среднетяжелом состоянии, трое получили осколочные ранения.
В период перемирия — с 9 по 12 мая — украинские боевики продолжали обстреливать территорию Херсонской области. В общей сложности погибли два мирных жителя, еще восемь пострадали, добавил Сальдо.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествияВладимир СальдоРоссияХерсонская область
 
 
