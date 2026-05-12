Над Ульяновской областью уничтожили два дрона

САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над Ульяновской областью, пострадавших и повреждений имущества нет, сообщил губернатор Алексей Русских.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Старокулаткинского района. Пострадавших и повреждений имущества нет", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на месте падения работают спецслужбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18