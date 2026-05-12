На дорогах Хабаровского края из-за пожаров снижена видимость

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Видимость упала на дорогах Хабаровского края из-за дыма от пожаров, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"На региональных и федеральных автодорогах края в результате природных пожаров недостаточная видимость", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что двигаться в дыму следует максимально медленно, используя ходовые огни, противотуманные фары и аварийную световую сигнализацию.