В ДНР высадят красные клены в память о жертвах агрессии киевского режима

ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Красные клены планируют высадить в разных городах по всей ДНР в память о жертвах агрессии киевского режима, сообщил РИА Новости министр молодежной политики республики Денис Шимановский.

"В Донецке стартовал проект "Красный клен", в рамках которого в будущем планируется высадить сотни деревьев в разных городах по всей республике. Красный клен станет живым памятником жертв киевского режима", - сказал Шимановский.

"Молодежь превратила следы трагедии в живые символы. Пока эти деревья будут расти и шуметь листвой, правда о Донбассе жива. Молодежь благодарна главе республики за поддержку такой животрепещущей, искренней инициативы", - добавил собеседник агентства.