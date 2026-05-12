В ДНР высадят красные клены в память о жертвах агрессии киевского режима
08:32 12.05.2026
В ДНР высадят красные клены в память о жертвах агрессии киевского режима

В ДНР высадят сотни красных кленов в память о жертвах агрессии киевского режима

ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Красные клены планируют высадить в разных городах по всей ДНР в память о жертвах агрессии киевского режима, сообщил РИА Новости министр молодежной политики республики Денис Шимановский.
«
"В Донецке стартовал проект "Красный клен", в рамках которого в будущем планируется высадить сотни деревьев в разных городах по всей республике. Красный клен станет живым памятником жертв киевского режима", - сказал Шимановский.
По его словам, инициатором проекта стала активная молодежь республики.
"Молодежь превратила следы трагедии в живые символы. Пока эти деревья будут расти и шуметь листвой, правда о Донбассе жива. Молодежь благодарна главе республики за поддержку такой животрепещущей, искренней инициативы", - добавил собеседник агентства.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о старте проекта "Красный клен". Первые 12 деревьев высадили у памятника "Детям Донбасса - детям войны" в 12-ю годовщину создания республики.
