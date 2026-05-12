Панику вокруг хантавируса могут использовать на Западе, считает Дмитриев

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что паника вокруг хантавируса преувеличена, но может быть использована для оправдания энергетических локдаунов в Великобритании и Евросоюзе.

Он напомнил, что хантавирус, выявленный на круизном лайнере MV Hondius, почти полностью совпал с тем, что был при вспышке 2018 года. Кроме того, у инфекции нет признаков повышенной заразности.