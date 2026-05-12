Полянский прокомментировал призыв ЕС к диалогу с Россией

ВЕНА, 12 мая - РИА Новости. Призыв Евросоюза к диалогу с Россией идет вразрез с высылками дипломатов, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Шпионажа со стороны западников здесь полно, разведчиков тоже хватает, как и тех, кто за нами следит. При этом против нашей страны продолжается шпиономания. Периодически появляются сообщения о том, что те или иные страны настаивают на высылке наших дипломатов", - сказал Полянский, отвечая на вопрос, ощущает ли он на себе работу иностранных разведслужб на площадке ОБСЕ.
При этом, по его словам, никого в Европе сейчас не волнует противоречивость этой ситуации.
"С одной стороны, все говорят о необходимости возобновления диалога, а с другой - диалог должны вести прежде всего дипломаты, и при этом именно дипломатов пытаются выслать. Кто же тогда будет этот диалог налаживать?" - добавил собеседник агентства.