Украина передала России семь детей, сообщила Москалькова

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Семь детей было передано Украиной в Россию для воссоединения с семьями, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Передано на Украину для воссоединения семей порядка 20 (детей - ред.) в общей сложности, это только по линии уполномоченного по правам человека. Наших детей вернулось немного меньше, в основном это были пожилые очень родители, которые остались там, а дети проживали здесь. Но было семь человек детей, которые были переданы в Россию тоже для воссоединения", - сказала Москалькова, выступая с докладом у президента РФ Владимира Путина.
Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой.