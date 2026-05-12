В суд поступило дело внучки экс-мэра Самары Тарховой

САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Уголовное дело внучки экс-мэра Самары Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, поступило в Самарский областной суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Да, сегодня поступило", - сообщила агентству собеседница в ответ на вопрос о поступлении уголовного дела, уточнив, что всего в нем 20 эпизодов.

В канале областного суда на платформе уточняется, что дело зарегистрировано и распределено председателю судебного состава судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда Ксении Мельниковой. Дата судебного заседания будет сообщена дополнительно.

В прокуратуре региона 8 мая сообщали, что обвинительное заключение утверждено в отношении двух фигуранток – 31-летней Екатерины Тарховой и 79-летней Таисии Киселевой. Внучку экс-мэра обвиняют в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, покушении на мошенничество, мошенничестве, а также в умышленном уничтожении имущества, похищении и подделке документов. Киселевой предъявлено обвинение в хищении чужого имущества.