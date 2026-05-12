04:34 12.05.2026
Судья по делу главы ФБР против журнала Atlantic уже отклонял похожие иски

© AP Photo / J. Scott Applewhite
  • Иск директора ФБР Кэша Пателя против журнала Atlantic на 250 миллионов долларов передан судье федерального округа Колумбия Эммету Салливану.
  • Салливан ранее отклонил похожее дело о клевете против журнала Foreign Policy, применив закон о защите от дел, направленных на запугивание прессы.
  • Пателю, как публичной фигуре, придется доказать наличие «злого умысла» со стороны Atlantic, то есть что издание заведомо знало о лжи или проявило грубую небрежность при проверке фактов.
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Иск директора ФБР Кэша Пателя против журнала Atlantic на 250 миллионов долларов передан судье федерального округа Колумбия Эммету Салливану, который ранее уже отклонил похожее дело о клевете против другого американского издания, выяснило РИА Новости, изучив материалы суда.
Патель подал в суд 20 апреля после публикации Atlantic материала о якобы имеющихся у него проблемах с алкоголем и частом отсутствии на рабочем месте. Чиновник назвал статью "лживыми нападками" и потребовал компенсацию в четверть миллиарда долларов. Журнал выступил в защиту своего материала и заявил, что будет защищать его авторов в суде.
В 2013 году Салливан рассматривал схожий иск, выяснило РИА Новости из судебных материалов. Тогда палестинский бизнесмен Ясер Аббас, сын президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, обвинил в клевете журнал Foreign Policy и его журналиста. Поводом стали риторические вопросы в заголовке статьи о возможном обогащении сыновей политика за счет сложившейся политической системы.
Салливан отклонил иск Аббаса на ранней стадии, применив закон о защите от дел, направленных на запугивание прессы (Anti-SLAPP). Позже апелляция подтвердила отклонение иска, указав, что риторические вопросы в журналистском материале не являются основанием для обвинений в клевете, выяснило РИА Новости.
Как и в деле Аббаса, Патель является публичной фигурой, что обязывает его доказать наличие "злого умысла" - то есть того, что издание заведомо знало о лжи или проявило грубую небрежность при проверке фактов.
Примечательно, что 21 апреля 2026 года (на следующий день после подачи иска к Atlantic) другой федеральный суд отклонил иск Пателя о клевете против экс-чиновника ФБР Фрэнка Фиглиуцци.
