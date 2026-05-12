Судья по делу главы ФБР против журнала Atlantic уже отклонял похожие иски

Краткий пересказ от РИА ИИ Иск директора ФБР Кэша Пателя против журнала Atlantic на 250 миллионов долларов передан судье федерального округа Колумбия Эммету Салливану.

Салливан ранее отклонил похожее дело о клевете против журнала Foreign Policy, применив закон о защите от дел, направленных на запугивание прессы.

Пателю, как публичной фигуре, придется доказать наличие «злого умысла» со стороны Atlantic, то есть что издание заведомо знало о лжи или проявило грубую небрежность при проверке фактов.

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Иск директора ФБР Кэша Пателя против журнала Atlantic на 250 миллионов долларов передан судье федерального округа Колумбия Эммету Салливану, который ранее уже отклонил похожее дело о клевете против другого американского издания, выяснило РИА Новости, изучив материалы суда.

Патель подал в суд 20 апреля после публикации Atlantic материала о якобы имеющихся у него проблемах с алкоголем и частом отсутствии на рабочем месте. Чиновник назвал статью "лживыми нападками" и потребовал компенсацию в четверть миллиарда долларов. Журнал выступил в защиту своего материала и заявил, что будет защищать его авторов в суде.

В 2013 году Салливан рассматривал схожий иск, выяснило РИА Новости из судебных материалов. Тогда палестинский бизнесмен Ясер Аббас, сын президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, обвинил в клевете журнал Foreign Policy и его журналиста. Поводом стали риторические вопросы в заголовке статьи о возможном обогащении сыновей политика за счет сложившейся политической системы.

Салливан отклонил иск Аббаса на ранней стадии, применив закон о защите от дел, направленных на запугивание прессы (Anti-SLAPP). Позже апелляция подтвердила отклонение иска, указав, что риторические вопросы в журналистском материале не являются основанием для обвинений в клевете, выяснило РИА Новости.

Как и в деле Аббаса, Патель является публичной фигурой, что обязывает его доказать наличие "злого умысла" - то есть того, что издание заведомо знало о лжи или проявило грубую небрежность при проверке фактов.