Рейтинг@Mail.ru
В регионах рассмотрят дела экс-полицейских о взятках от сотрудников Baza - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 12.05.2026
В регионах рассмотрят дела экс-полицейских о взятках от сотрудников Baza

В регионах рассмотрят дела экс-полицейских о взятках от работников Baza

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уголовные дела в отношении бывших полицейских о получении взяток от сотрудников издания Baza рассмотрят в Белгороде и Красноярске.
  • В отношении главного редактора издания Baza Трифонова и продюсера Лукьяновой было возбуждено уголовное дело.
  • По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Ковалев, начальник дежурной части Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уголовные дела в отношении бывших полицейских о получении взяток от сотрудников издания Baza рассмотрят в Белгороде и Красноярске, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 8 мая 2026 года уголовное дело в отношении Селиванова Александра Александровича передано по подсудности в Октябрьский районный суд города Белгорода. Постановлением этого же суда от 16 апреля 2026 года уголовное дело в отношении Ковалева Сергея Анатольевича передано по подсудности в Центральный районный суд города Красноярска", - рассказали в пресс-службе.
Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Его, как и сотрудницу Baza Лукьянову, сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба, как сообщали источники РИА Новости, дали признательные показания.
По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Все трое были переведены из СИЗО под домашний арест.
Антон Иванов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Суд отменил приговор экс-мэру Белгорода Иванову
3 декабря 2025, 15:16
 
ПроисшествияБелгородМоскваКрасноярскГлеб ТрифоновАлександр АлександровичАлександр СеливановМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Telegram-канал Baza
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала