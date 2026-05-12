В Татарстане двое мужчин погибли от удара током

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Спасском районе Татарстана двое мужчин погибли от удара током при проведении ремонтных работ в кафе.
- Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Двое мужчин погибли от удара током при проведении ремонтных работ в одном из кафе в Спасском районе Татарстана, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"В Спасском районе при проведении ремонтных работ на территории одного из кафе получили удар электротоком и скончались двое мужчин", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
