С певицей Линдой начали проведение следственных действий, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. С певицей Линдой работают следователи, сообщил РИА Новости информированный источник.
"С Гейман проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела", — сказал собеседник агентства.
Процессуальный статус артистки он не уточнил.
По данным Life, ее вызвали на допрос в качестве свидетеля из-за конфликта с Максимом Фадеевым, с которым она работала до 1998 года. Как утверждает продюсер, певица переписала на себя права на песни, подделав его подпись. По словам самой Линды, тот запрещает ей исполнять собственные композиции.
Как сообщается, после ее задержания с обысками пришли также к владельцу музыкального лейбла "Джем", которым руководит Андрей Черкасов. В ноябре его поместили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Изначально дело было связано с правами на песни группы "Руки вверх!". Позже следствие начало проверять его причастность к махинациям с правами других артистов, включая Линду.
