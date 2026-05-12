15:38 12.05.2026
Спасатели шесть часов эвакуировали тело погибшего из реки Сочи

Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
  • Спасатели в течение шести часов эвакуировали тело погибшего из реки Сочи.
  • Тело утонувшего мужчины было обнаружено под одним из водоскатов, его замыло под плиты и завалы веток.
  • Работа спасателей осложнялась течением реки и плохой видимостью, для извлечения тела они использовали защитные щиты и технику.
СОЧИ, 12 мая - РИА Новости. Спасатели в течение шести часов проводили эвакуацию тела погибшего из реки Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.
"На протяжении 6 часов спасатели Южного регионального ПСО МЧС России эвакуировали из русла горной реки Сочи погибшего мужчину", - говорится в сообщении отряда в канале в "Макс".
Утонувшего мужчину обнаружили под одним из водоскатов в реке – его тело замыло глубоко под плиты и завалы веток, рассказали в пресс-службе ЮРПСО.
Уточняется, что работа спасателей осложнялась течением реки и плохой видимостью. Спасатели снизили поток воды при помощи защитных щитов, опирающихся на колёса внедорожника, и только тогда смогли извлечь тело мужчины из труднодоступного места.
Всего к работам отряд привлек 16 спасателей и 5 единиц техники.
ПроисшествияСочиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
