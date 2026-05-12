Спасатели шесть часов эвакуировали тело погибшего из реки Сочи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели в течение шести часов эвакуировали тело погибшего из реки Сочи.
- Тело утонувшего мужчины было обнаружено под одним из водоскатов, его замыло под плиты и завалы веток.
- Работа спасателей осложнялась течением реки и плохой видимостью, для извлечения тела они использовали защитные щиты и технику.
СОЧИ, 12 мая - РИА Новости. Спасатели в течение шести часов проводили эвакуацию тела погибшего из реки Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.
Утонувшего мужчину обнаружили под одним из водоскатов в реке – его тело замыло глубоко под плиты и завалы веток, рассказали в пресс-службе ЮРПСО.
Уточняется, что работа спасателей осложнялась течением реки и плохой видимостью. Спасатели снизили поток воды при помощи защитных щитов, опирающихся на колёса внедорожника, и только тогда смогли извлечь тело мужчины из труднодоступного места.
Всего к работам отряд привлек 16 спасателей и 5 единиц техники.