14:14 12.05.2026
В Уссурийске ликвидировали пожар на складе автомобильных запчастей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уссурийске ликвидировали пожар на складе автомобильных запчастей.
  • Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пожар на складе автомобильных запчастей в приморском Уссурийске ликвидирован, причину возгорания устанавливают дознаватели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, причину установят дознаватели ведомства", - говорится в сообщении министерства.
Ранее спасатели не допустили распространения огня на соседние строения, пожар был локализован на площади 1400 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет.
ПроисшествияУссурийскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
