В Грозном из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 300 человек.

ГРОЗНЫЙ, 11 мая - РИА Новости. Триста человек эвакуировано в Грозном из-за пожара в многоквартирном доме, жертв нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

"В 20.30 поступил сигнал о возникновении пожара в многоквартирном жилом доме на улице Умара Садаева… Площадь пожара составила 2 850 квадратных метров. Эвакуировано 300 человек. Спасено 40 человек. Жертв нет", - говорится в сообщении министерства.