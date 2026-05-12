Шапша рассказал о снижении числа абортов в Калужской области

КАЛУГА, 12 мая – РИА Новости. Количество прерываний беременностей в Калужской области с 2015 года снизилось более чем в восемь раз, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он подчеркнул, что за сухой формулировкой "в ситуации репродуктивного выбора" - жизни нерожденных детей, и власти должны индивидуально и корректно помочь каждой женщине сделать правильный выбор.

"В нашей области создаем систему комплексной поддержки. И результаты существенные. В прошлом году по нацпроекту "Семья" на базе женских консультаций создали специальную службу. Она обеспечивает подготовку семьи к рождению ребенка. А также патронаж в решении жизненных ситуаций с привлечением всех инструментов поддержки", - рассказал губернатор.

По словам Шапши, особое внимание в Калужской области уделяют профилактике негативного выбора при беременности. Каждая женщина, обратившаяся к врачу акушеру-гинекологу в ситуации репродуктивного выбора, направляется на консультацию к психологу.