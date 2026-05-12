Рейтинг@Mail.ru
Шапша рассказал о снижении числа абортов в Калужской области - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:01 12.05.2026
Шапша рассказал о снижении числа абортов в Калужской области

Шапша: число абортов в Калужской области снизилось в восемь раз

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Владислав Шапша
Губернатор Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Владислав Шапша
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КАЛУГА, 12 мая – РИА Новости. Количество прерываний беременностей в Калужской области с 2015 года снизилось более чем в восемь раз, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Более чем в восемь раз в нашем регионе с 2015 года снизилось количество прерываний беременностей", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Шапша рассказал о реализации в Калужской области нацпроекта "Кадры"
4 мая, 18:31
Он подчеркнул, что за сухой формулировкой "в ситуации репродуктивного выбора" - жизни нерожденных детей, и власти должны индивидуально и корректно помочь каждой женщине сделать правильный выбор.
"В нашей области создаем систему комплексной поддержки. И результаты существенные. В прошлом году по нацпроекту "Семья" на базе женских консультаций создали специальную службу. Она обеспечивает подготовку семьи к рождению ребенка. А также патронаж в решении жизненных ситуаций с привлечением всех инструментов поддержки", - рассказал губернатор.
По словам Шапши, особое внимание в Калужской области уделяют профилактике негативного выбора при беременности. Каждая женщина, обратившаяся к врачу акушеру-гинекологу в ситуации репродуктивного выбора, направляется на консультацию к психологу.
"Наш президент уделяет большое внимание демографии, рождаемости, защите материнства и детства. Поставлены новые задачи в этой сфере: расширение неонатального скрининга, повышение доступности репродуктивной диспансеризации. Мы продолжаем работу по сохранению здоровья будущих мам и малышей, поддержке семей", - подчеркнул губернатор Калужской области.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Шапша рассказал о готовности калужского завода аппаратов для диализа
27 апреля, 17:21
 
Калужская областьКалужская областьВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала