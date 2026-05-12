Число погибших при атаке БПЛА на Чебоксары увеличилось до трех.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Число погибших при атаке БПЛА на Чебоксары, совершенной 5 мая, выросло до трех, пострадали 44 человека, сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.

Ранее сообщалось о двух погибших и 35 пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары 5 мая.

"По оперативным данным на 11.30 12 мая, пострадали 47 человек, трое из них погибли", - написал Степанов в свое Telegram-канале.

Он отметил, что основная часть пациентов находится на амбулаторном лечении под динамическим наблюдением специалистов.

"На стационарном лечении в больницах республики остаются восемь человек, еще один пациент продолжает получать необходимую помощь в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) Минздрава России в Нижнем Новгород", - сообщил вице-премьер правительства Чувашии.

Он добавил, что держит на личном контроле вопросы оказания всей необходимой медицинской и социальной помощи пострадавшим в результате вражеской атаки на Чебоксары 5 мая.

"Для максимального удобства жителей в эти дни, с 12 по 15 мая, с 16.00 до 20.00, будут организованы выездные приемы граждан непосредственно в жилых кварталах. К этой работе привлечены представители прокуратуры Чувашской республики , сотрудники администрации города, а также всех необходимых министерств и ведомств", - написал Степанов.

Он также добавил, что на местах будут работать квалифицированные психологи, готовые оказать профессиональную поддержку всем, кто в ней нуждается.