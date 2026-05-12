Число погибших при атаке БПЛА на Чебоксары увеличилось до трех - РИА Новости, 12.05.2026
12:12 12.05.2026
Число погибших при атаке БПЛА на Чебоксары увеличилось до трех

Число погибших при атаке БПЛА на Чебоксары 5 мая выросло до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших при атаке БПЛА на Чебоксары увеличилось до трех.
  • Пострадали 44 человека, основная часть пациентов находится на амбулаторном лечении.
  • С 12 по 15 мая будут организованы выездные приемы граждан в жилых кварталах с участием представителей прокуратуры, администрации города и других ведомств.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Число погибших при атаке БПЛА на Чебоксары, совершенной 5 мая, выросло до трех, пострадали 44 человека, сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.
Ранее сообщалось о двух погибших и 35 пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары 5 мая.
"По оперативным данным на 11.30 12 мая, пострадали 47 человек, трое из них погибли", - написал Степанов в свое Telegram-канале.
Он отметил, что основная часть пациентов находится на амбулаторном лечении под динамическим наблюдением специалистов.
"На стационарном лечении в больницах республики остаются восемь человек, еще один пациент продолжает получать необходимую помощь в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) Минздрава России в Нижнем Новгород", - сообщил вице-премьер правительства Чувашии.
Он добавил, что держит на личном контроле вопросы оказания всей необходимой медицинской и социальной помощи пострадавшим в результате вражеской атаки на Чебоксары 5 мая.
"Для максимального удобства жителей в эти дни, с 12 по 15 мая, с 16.00 до 20.00, будут организованы выездные приемы граждан непосредственно в жилых кварталах. К этой работе привлечены представители прокуратуры Чувашской республики, сотрудники администрации города, а также всех необходимых министерств и ведомств", - написал Степанов.
Он также добавил, что на местах будут работать квалифицированные психологи, готовые оказать профессиональную поддержку всем, кто в ней нуждается.
ВСУ атаковали Чебоксары ночью и утром 5 мая, были повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детсадов и колледж. В республике введен режим ЧС регионального характера.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЧебоксарыРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Владимир СтепановВооруженные силы Украины
 
 
