16:14 12.05.2026
В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух машин

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • В Липецкой области произошло столкновение автомобилей «Газель» и Kia.
  • В результате ДТП три человека погибли, двое пострадали и были доставлены в больницу.
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области вечером в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
ДТП, по данным пресс-службы, произошло в Лебедянском районе Липецкой области 11 мая около 18.00 мск.
«
"Произошло столкновение автомобилей "Газель" и Kia, движущихся в противоположном направлении. В результате ДТП, двое пассажиров Kia и водитель автомобиля "Газель" скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель Kia и его пассажирка доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
ПроисшествияЛипецкая областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Kia Rio
 
 
