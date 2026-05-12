В трех российских аэропортах сняли ограничения

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Бугульма, Нижнекамск (Бегишево), Нижний Новгород (Чкалов). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
