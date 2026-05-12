Рейтинг@Mail.ru
Военные США ездят на Украину перенимать опыт по БПЛА, заявил Хегсет - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 12.05.2026
Военные США ездят на Украину перенимать опыт по БПЛА, заявил Хегсет

Хегсет: военные США ездят на Украину перенимать опыт по БПЛА

© REUTERS / Kevin LamarqueГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Глава Пентагона Пит Хегсет . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные на Украине перенимают опыт по боям с использованием дронов.
  • Он сказал, что США учат "каждый возможный урок этого конфликта" и встраивают полученные знания в свою систему.
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные на Украине перенимают опыт по боям с использованием дронов.
"Многие высокопоставленные чиновники побывали там (на Украине - ред.) и мы получили огромный объем информации. На самом деле я лично одобрил дополнительный персонал там, чтобы учиться на этих боях дронов обороне и нападению", - сказал Хегсет на слушаниях в комитете палаты представителей.
По его словам, США учат "каждый возможный урок этого конфликта" и встраивают полученные знания в свою систему.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Первые выплаты по новому кредиту Киеву пойдут на БПЛА, заявила Каллас
Вчера, 18:13
 
В миреУкраинаПит ХегсетСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала