Пензенских школьников перевели на дистанционное обучение из-за угрозы БПЛА

САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Оперативный штаб Пензенской области принял решение на три дня перевести школьников на дистанционное обучение из-за повышенной угрозы беспилотной и ракетной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он добавил, что на дистанционное обучение переведут также студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений.