Пензенских школьников перевели на дистанционное обучение из-за угрозы БПЛА

САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Оперативный штаб Пензенской области принял решение на три дня перевести школьников на дистанционное обучение из-за повышенной угрозы беспилотной и ракетной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Оперативным штабом Пензенской области в связи с повышенной угрозой беспилотной и ракетной опасности принято решение перевести с 12 по 14 мая включительно на дистанционное обучение учеников школ Пензы, Заречного, Сердобского и Нижнеломовского районов, а также села Засечного Пензенского района (школ имени Ермина и имени Лермонтова)", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на дистанционное обучение переведут также студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений.