Пострадавший при атаке БПЛА на Белгородскую область скончался в реанимации

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при атаке БПЛА на Белгородскую область 8 мая, скончался в реанимации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор 8 мая сообщал, что два человека ранены в селе Новая Нелидовка Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата, мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног бригада скорой помощи доставили в областную клиническую больницу. У женщины - баротравма и ссадины лица.
"Вновь невосполнимая потеря. В реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, пострадавший в селе Новая Нелидовка Белгородского округа 8 мая при атаке беспилотника на легковой автомобиль. Врачи боролись за его жизнь до последнего", - написал он в Telegram-канале.