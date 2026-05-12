Арестованного мэра Уфы Мавлиева увезли в больницу, сообщил адвокат

УФА, 12 мая - РИА Новости. Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, находящегося под домашним арестом по делу о коррупции, госпитализировали в больницу из-за плохого самочувствия и боли в сердце, заявил РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.
Ранее Мавлиева, которого в конце апреля поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, Верховный суд Башкирии отпустил под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.
Его адвокат сообщал РИА Новости, что Мавлиев обратился в СК РФ, в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность действий по его уголовному преследованию. Кроме того, в жалобе он указал, что вину не признает.
"Утром Мавлиева увезли в больницу, его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. Супруга сказала, что он из-за переживаний жаловался на сердце, у него было плохое самочувствие", - рассказал агентству Самойлов.