Арестованного мэра Уфы Мавлиева увезли в больницу, сообщил адвокат

УФА, 12 мая - РИА Новости. Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, находящегося под домашним арестом по делу о коррупции, госпитализировали в больницу из-за плохого самочувствия и боли в сердце, заявил РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.

"Утром Мавлиева увезли в больницу, его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. Супруга сказала, что он из-за переживаний жаловался на сердце, у него было плохое самочувствие", - рассказал агентству Самойлов.