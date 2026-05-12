Боец "Южной" группировки рассказал об освобождении Кривых Лук

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Освобождение 7-й бригадой ВС РФ населенного пункта Кривые Луки открывает возможности обойти по низинам и взять под контроль высоты на подступах к Славянску, рассказал РИА Новости командир роты группировки войск "Южная" с позывным "Щелкун".

"Освобождение Кривых Лук даст нам возможности обойти. Там хоть и низины, но зато будет проще подобраться на высоту и обойти ее, то есть взять под контроль территории", - рассказал "Щелкун".