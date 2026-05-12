Боец "Южной" группировки рассказал об освобождении Кривых Лук

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Освобождение 7-й бригадой ВС РФ населенного пункта Кривые Луки открывает возможности обойти по низинам и взять под контроль высоты на подступах к Славянску, рассказал РИА Новости командир роты группировки войск "Южная" с позывным "Щелкун".
Минобороны 8 мая сообщило, что бойцы "Южной" группировки освободили Кривая Лука в ДНР, сообщило Минобороны РФ 8 мая.
"Освобождение Кривых Лук даст нам возможности обойти. Там хоть и низины, но зато будет проще подобраться на высоту и обойти ее, то есть взять под контроль территории", - рассказал "Щелкун".
По его словам, по прямой до Славянска остается примерно 12-13 километров. На пути к городу находятся высоты до 200 метров и водные преграды в виде канала Северский Донец.