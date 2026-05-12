Рейтинг@Mail.ru
Боец "Южной" группировки рассказал об освобождении Кривых Лук - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 12.05.2026 (обновлено: 13:38 12.05.2026)
Боец "Южной" группировки рассказал об освобождении Кривых Лук

Щелкун: освобождение Кривых Лук открывает ряд возможностей по взятию Славянска

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 7-я бригада ВС России освободила населенный пункт Кривые Луки.
  • Освобождение Кривых Лук открывает возможность обойти по низинам и взять под контроль высоты на подступах к Славянску.
  • До Славянска остается примерно 12–13 километров, на пути к городу находятся высоты до 200 метров и водные преграды.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Освобождение 7-й бригадой ВС РФ населенного пункта Кривые Луки открывает возможности обойти по низинам и взять под контроль высоты на подступах к Славянску, рассказал РИА Новости командир роты группировки войск "Южная" с позывным "Щелкун".
Минобороны 8 мая сообщило, что бойцы "Южной" группировки освободили Кривая Лука в ДНР, сообщило Минобороны РФ 8 мая.
"Освобождение Кривых Лук даст нам возможности обойти. Там хоть и низины, но зато будет проще подобраться на высоту и обойти ее, то есть взять под контроль территории", - рассказал "Щелкун".
По его словам, по прямой до Славянска остается примерно 12-13 километров. На пути к городу находятся высоты до 200 метров и водные преграды в виде канала Северский Донец.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
На Западе сделали заявление о переговорах после произошедшего на Украине
Вчера, 06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСлавянскДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала