В Бодайбо восстановили работу водозаборной станции "Роса"
11:13 12.05.2026
ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. Работа водозаборной станции "Роса" восстановлена в Бодайбо, в настоящее время производится наполнение системы водоснабжения города, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
По данным пресс-службы, о восстановлении работы станции сообщили губернатору Игорю Кобзеву на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Из-за активного ледохода на реке Витим водозаборная станция "Роса" в Бодайбо сместилась на берег, затем уровень воды в реке резко снизился, водоснабжение города полностью прекратилось. Ремонтные работы на станции проводили специалисты муниципального предприятия "Тепловодоканал".
"В Бодайбо восстановлена работа водозаборной станции "Роса". В настоящее время производится наполнение системы водоснабжения города. Об этом сообщил мэр города Бодайбо и района Евгений Юмашев на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Мероприятие провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утром 12 мая", - говорится в сообщении.
Вода в системе пока является технической, пить и использовать ее для приготовления пищи нельзя. Подвоз питьевой и технической воды к домам продолжается. Кроме того, по поручению губернатора ночью 11 мая в Бодайбо самолетом доставлено более пяти тонн бутилированной воды. Вертолетом Ми-8 МЧС России из Киренска привезено еще 1,5 тонны питьевой воды. Бутилированную воду распределят в районную больницу, школы, а также многодетным семьям, инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по спискам, составленным управлением социальной защиты.
После дезинфекции системы водоснабжения специалисты Роспотребнадзора проведут лабораторные исследования, затем будет принято решение, можно ли употреблять воду. Кобзев поручил администрации города и района усилить работу по информированию жителей о ситуации.
Школьники переведены на дистанционное обучение до 15 мая включительно. Работа детских садов приостановлена. По информации мэра города Бодайбо и района, планируется, что 18 мая образовательные организации начнут работать в штатном режиме.
Иркутская областьБодайбоИркутская областьИгорь КобзевЕвгений ЮмашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
