"Билайн", МТС, "Мегафон" и Т2 будут сотрудничать с "Максом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 подписали соглашение о технологическом взаимодействии с национальной платформой «Макс».
- Сотрудничество предполагает использование платформы для отправки пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, а также развитие совместных услуг и продуктов.
- Пользователи смогут получать на платформе сообщения от компаний и организаций, а важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство, указанное пользователем.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Операторы "большой четверки" и национальная платформа "Макс" подписали соглашение, которое предполагает отправку пользователям служебных сообщений через мессенджер, сообщила пресс-служба "Макса".
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
В "Максе" появится архив чатов
Вчера, 10:39
Пользователи смогут получать на платформе сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в различные сервисы. Уведомления будут автоматически распределяться по двум защищенным папкам - "Коды подтверждения" и "Полезные уведомления". Папки будут отмечены специальным знаком верификации.
Самые важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство, которое укажет сам пользователь. Эта технология была успешно протестирована совместно с Минцифры и является основной для входа в приложение "Госуслуг".
В перспективе технологическое партнерство позволит бизнесу интегрировать в уведомления новые форматы контента для повышения лояльности пользователя.
Соглашение также предполагает развитие совместных услуг и продуктов.
Старший вице-президент по инвестициям и развитию бизнеса VK Александр Айвазов назвал это решение началом пути по формированию нового современного стандарта коммуникаций компаний с клиентами, благодаря которому пользователи получат удобство и безопасность, а бизнес — новую мультимедийную функциональность.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
Названия мессенджера "Макс" и Мах равнозначны
21 апреля, 19:22