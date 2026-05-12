"Билайн", МТС, "Мегафон" и Т2 будут сотрудничать с "Максом"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Операторы "большой четверки" и национальная платформа "Макс" подписали соглашение, которое предполагает отправку пользователям служебных сообщений через мессенджер, сообщила пресс-служба



Операторы "большой четверки" и национальная платформа "Макс" подписали соглашение, которое предполагает отправку пользователям служебных сообщений через мессенджер, сообщила пресс-служба "Макса".

Билайн ", МТС , " Мегафон " и Т2 подписали стратегические соглашения с "Максом". Сотрудничество предполагает использование нацмессенджера для отправки пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений", - говорится в сообщении платформы.

Пользователи смогут получать на платформе сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в различные сервисы. Уведомления будут автоматически распределяться по двум защищенным папкам - "Коды подтверждения" и "Полезные уведомления". Папки будут отмечены специальным знаком верификации.

Самые важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство, которое укажет сам пользователь. Эта технология была успешно протестирована совместно с Минцифры и является основной для входа в приложение "Госуслуг".

В перспективе технологическое партнерство позволит бизнесу интегрировать в уведомления новые форматы контента для повышения лояльности пользователя.

Соглашение также предполагает развитие совместных услуг и продуктов.

Старший вице-президент по инвестициям и развитию бизнеса VK Александр Айвазов назвал это решение началом пути по формированию нового современного стандарта коммуникаций компаний с клиентами, благодаря которому пользователи получат удобство и безопасность, а бизнес — новую мультимедийную функциональность.