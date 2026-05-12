ПВО ночью уничтожила 27 украинских беспилотников

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 27 украинских БПЛА над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны России во вторник.

"В течение прошедшей ночи 12 мая в период с 00.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.