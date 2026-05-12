В Ростовской области ночью уничтожили БПЛА

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Один БПЛА уничтожен в Ростовской области минувшей ночью, данные о пострадавших не поступали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Миллеровском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал он на платформе "Макс".
Губернатор напомнил, что в настоящее время беспилотная опасность сохраняется.